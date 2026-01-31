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246E9QSB/01
Vrhunske barve, elegantna zasnova
Monitor Philips serije E ima elegantno zasnovo in prinaša vrhunsko sliko. Zaslon Full HD z ozkim robom in izjemno širokim barvnim spektrom zagotavlja pristne in naravne slike. Uživajte v vrhunski izkušnji gledanja in elegantni zasnovi.
Serija E
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.