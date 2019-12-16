Izdelek ni več na voljo
Vrhunske barve, elegantna zasnova
Monitor Philips serije E ima elegantno zasnovo in prinaša vrhunsko sliko. Zaslon Full HD z ozkim robom in izjemno širokim barvnim spektrom zagotavlja pristne in naravne slike. Uživajte v vrhunski izkušnji gledanja in elegantni zasnovi.
Serija E
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.
4.3
od 5
29
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nor3cx
16/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
monitor je dober je dovolj velik ima zamene dober zvok
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum uporabe 2019-08-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaobljen LCD-monitor s širokim barvnim spektrom
Datum uporabe 2019-08-16
DunoCZ
16/06/2020
Česká republika
Skvělý IPS monitor, za dobré peníze
Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.
Prednosti
Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)
Slabosti
Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.
Ta ocena je bila podana za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum uporabe 2020-05-16
Ta ocena je bila podana za 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Datum uporabe 2020-05-16
franta57
27/11/2019
Česká republika
Hezký,funguje tak jak má.
Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.