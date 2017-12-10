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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Energy Label Europe A
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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija nadomestnega izdelka

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z izjemno širokim barvnim spektrom

246E7QDAB/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne in pristne barve

Vrhunski široki zaslon elegantne zasnove z izjemno širokim barvnim spektrom predvaja pristne barve, zato prijetno polepša vsak dom ali pisarno.

Poglej vse prednosti

v elegantni zasnovi

Živahne in pristne barve

  • Serija E

  • 24 (vidno 23,6 palca/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

16:9 zaslon Full HD za slike z jasnimi podrobnostmi

16:9 zaslon Full HD za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Omejitve odgovornosti

  1. Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.

  2. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  3. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  4. Seznam vseh izdelkov s podporo za MHL si oglejte na spletni strani www.mhlconsortiun.org

  5. Kabli HDMI se razlikujejo glede na regijo in modele.

  6. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB 122,7 %

  8. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.