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LCD-monitor

242V8A/00

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne in jasne slike prek vseh meja

Širokokotni monitor Philips V omogoča pogled prek meja in odlično vrednost z bistvenimi funkcijami. Adaptive-Sync zagotavlja gladek video zaslon. Funkcije, kot so funkcija zmanjševanja bleščanja, način LowBlue in funkcija odpravljanja migetanja pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.

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Živahne in jasne slike prek vseh meja

  • Serija V

  • 24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Način EasyRead omogoča branje kot na papirju

Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.

HDMI zagotavlja univerzalno digitalno povezljivost

HDMI zagotavlja univerzalno digitalno povezljivost

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221V8A LCD monitor

Datum uporabe 2024-01-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 221V8A LCD monitor

Datum uporabe 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2023-05-06

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Preverjen kupec

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Prednosti

Бюджетный, 75 гц, звук.

Slabosti

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2021-02-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор

Datum uporabe 2021-02-09

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.