Živahne in jasne slike prek vseh meja
Širokokotni monitor Philips V omogoča pogled prek meja in odlično vrednost z bistvenimi funkcijami. Adaptive-Sync zagotavlja gladek video zaslon. Funkcije, kot so funkcija zmanjševanja bleščanja, način LowBlue in funkcija odpravljanja migetanja pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.
Serija V
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
J2024
09/02/2024
Slovensko
Preverjen kupec
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221V8A LCD monitor
Datum uporabe 2024-01-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221V8A LCD monitor
Datum uporabe 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор
Datum uporabe 2023-05-06
Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор
Datum uporabe 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Preverjen kupec
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Prednosti
Бюджетный, 75 гц, звук.
Slabosti
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор
Datum uporabe 2021-02-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 242V8A РК-монітор
Datum uporabe 2021-02-09
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje tako pri vhodu HDMI kot vhodu DP.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.