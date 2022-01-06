2 leti garancije
Serija B
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zaslon Philips ima vgrajeno tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in se ponaša s tekočo odzivnostjo. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.
Za manj kot optimalna okolja potrebujete monitorje, ki so zasnovani za odpornost na pljuske vode in prahu, ki so pogost pojav v vsakodnevnem življenju. Razredi zaščite pred vdorom (IP) so določeni v mednarodnem standardu IEC/EN 60529 in so uporabljani za določanje ravni učinkovitosti zatesnitve električnih ohišij pred vdorom tujkov ali vode. Monitor Philips izpolnjuje mednarodne zahteve razreda IP za odpornost na vdor vode in prahu, in je odporen na pljuske vode in prahu, ki nastajajo v vsakdanjem življenju.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
4.7
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
2621968
06/01/2022
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod me je iznenadio svojom kvalitetom,
proizvod je došao jako dobro i kvalitetno zapakiran, montaža proizvoda je u potpunosti jednostavna, slika je izuzetno kvalitetna, može se individualno podesiti, ekran na dodir radi bez ikakvih problema, osjetljivost na dodir je jako dobr i jako dobro reagira, do sada tomu ne mogu naći nikakvu zamjerku. Funkcionalnost - Top. Jedina zamjerka je, kad su već zvučnici u ekranu, loša kvaliteta zvuka, da sam morao zvuk isključiti i priključiti vanjske zvučnike, Sve ostalo je jako, jako dobro
Prednosti
Jednostavna montaža, jednostavno pokretanje, podešavanje, kvalitetni materijali izrade, osjetljivost na dodir ekrana jako dobra, reakcija na dodir jako dobra
Slabosti
Loši zvučnici/zvuk, bolje da ih ni nema
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 242B9T LCD monitor sa zaslonom SmoothTouch
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Prednosti
Má vše a ještě něco navíc
Slabosti
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
József63
28/05/2023
Magyarország
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Preverjen kupec
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Prednosti
Képminőség, külső megjelenés
Slabosti
Nem tapasztaltam ilyet.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Materiali in debelina rokavic: nitril (0,15 mm), bombaž (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Glejte poglavje "SmoothTouch" v navodilih za uporabo za več podrobnosti operacijskih sistemih s podporo zaznavanja dotikov.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.