2 leti garancije
Preprosta globina
24 palčni ukrivljeni zaslon serije E nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. Uživajte v ostri sliki ločljivosti Full HD in tekočem poteku slik s tehnologijo AMD FreeSync.
Serija E
24 (diagonala 23,6"/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
Novi igričarski zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.
4.8
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Prednosti
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Slabosti
brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Кралимарко
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Prednosti
Качество цена
Slabosti
Обемността на някой от продуктите
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Območje NTSC na podlagi CIE1976
Območje sRGB na podlagi CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.