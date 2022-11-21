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  • Preprosta globina
  • Preprosta globina

MonitorUkrivljen LCD-monitor Full HD

241E1SCA/00

4.8

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Preprosta globina

24 palčni ukrivljeni zaslon serije E nudi resnično izredno izkušnjo globine v stilski obliki. Uživajte v ostri sliki ločljivosti Full HD in tekočem poteku slik s tehnologijo AMD FreeSync.

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Preprosta globina

  • Serija E

  • 24 (diagonala 23,6"/59,9 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

HDMI zagotavlja univerzalno digitalno povezljivost

Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).

Igralni način SmartImage je optimiran za igričarje

Novi igričarski zaslon Philips omogoča hiter dostop do natančnih nastavitev slike z različnimi možnostmi. Način "FPS" (prvoosebno streljanje) izboljša temne prizore pri igrah, zato vidite tudi skrite predmete na temnih delih. "Dirkaški" način nastavi najhitrejši odzivni čas, izrazite barve in prilagaja sliko. Način "RTS" (realnočasna strategija) ima poseben način SmartFrame, ki omogoča osvetlitev določenega dela ter prilagoditev velikosti in slike. Načina Igralec 1 in Igralec 2 vam omogočata shranjevanje osebnih nastavitev za različne igre, kar zagotavlja vrhunsko zmogljivost.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Preverjen kupec

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Prednosti

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Slabosti

brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Prednosti

Качество цена

Slabosti

Обемността на някой от продуктите

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

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Omejitve odgovornosti

  1. Polmer loka ukrivljenosti zaslona v mm

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  7. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.