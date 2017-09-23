Izdelek ni več na voljo
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Zaslon Philips predvaja živahne slike. Ima priključek HDMI in stereo zvočnike, zato je odlična izbira.
Serija V
24 (diagonala 23,8 palca/60,5 cm)
Zasloni IPS-ADS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS-ADS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ana96
23/09/2017
Slovenija
Zelo zadovoljna
Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite
dragonnt
13/06/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Jsem spokojen
Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
tadolo
02/01/2019
Polska
W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!
Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Kabli HDMI se razlikujejo glede na regijo in modele.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse