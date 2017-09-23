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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

240V5QDAB/01

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Zaslon Philips predvaja živahne slike. Ima priključek HDMI in stereo zvočnike, zato je odlična izbira.

Poglej vse prednosti

s stereo zvočniki

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 24 (diagonala 23,8 palca/60,5 cm)

Tehnologija IPS-ADS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS-ADS za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS-ADS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS-ADS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

23/09/2017

Slovenija

Slovenija

Zelo zadovoljna

Monitor uporabljam približno mesec dni in sem z njim zaenkrat zelo zadovoljna. Slika je kvalitetna in namestitev preprosta. Primerna kvaliteta za to ceno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

13/06/2017

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Jsem spokojen

Mám chvíli, zatím šlape jak má.Obraz pěkný ze všech úhlů.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

02/01/2019

Polska

Polska

W 100-u % spełnia moje oczekiwania !!!

Dla mnie a nie jestem pierwszej młodości menu przejrzyste łatwe w obsłudze a co najważniejsze po polsku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 240V5QDAB Monitor LCD ze SmartControl Lite

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Kabli HDMI se razlikujejo glede na regijo in modele.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse