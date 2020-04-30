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BrillianceLCD-monitor s tehnologijo PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Jasen prikaz, učinkovito delovanje

Zaslon Philips s tehnologijo PowerSensor vsebuje 85 % poporabniških recikliranih plastičnih materialov, njegovo ohišje pa je brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit

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s tehnologijo PowerSensor

Jasen prikaz, učinkovito delovanje

  • Serija B

  • 24 (diagonala 24,1"/61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot

Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Prednosti

Uvedeny ve vlastní recenzi

Slabosti

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum uporabe 2019-12-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Datum uporabe 2019-12-30

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

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Omejitve odgovornosti

  1. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  2. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  3. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse