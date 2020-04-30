Jasen prikaz, učinkovito delovanje
Zaslon Philips s tehnologijo PowerSensor vsebuje 85 % poporabniških recikliranih plastičnih materialov, njegovo ohišje pa je brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
Serija B
24 (diagonala 24,1"/61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
hafan
30/04/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Prednosti
Uvedeny ve vlastní recenzi
Slabosti
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Datum uporabe 2019-12-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Datum uporabe 2019-12-30
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse