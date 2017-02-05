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Živahne barve, jasne podrobnosti
Ta vrhunski široki zaslon elegantne zasnove predvaja živahne barve in jasne podrobnosti, zato prijetno polepša vsak dom ali pisarno.
Serija E
23 palcev (58,4 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni AH-IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih AH-IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Livius2005
05/02/2017
România
Preverjen kupec
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 237E7QDSB Monitor LCD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 237E7QDSB Monitor LCD
Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.
Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL
Seznam vseh izdelkov s podporo za MHL si oglejte na spletni strani www.mhlconsortiun.org
Besedna oznaka/blagovna znamka "AH-IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse