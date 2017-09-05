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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Počutite se kot doma, kjer koli ste, s televizorjem Philips serije 4200. Ker je kompakten, je popoln za kampiranje in druge pustolovščine. Z zaslonom Full HD in tanko zasnovo je odličen za majhne prostore. Napajati ga je mogoče prek 12-voltnega vhoda.
55 cm (22 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
4.0
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Toni33
05/09/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Ovaj proizvod je vrlo praktičan
Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.