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Izdelek ni več na voljo

4200 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

22PFS4232/12

4

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Počutite se kot doma, kjer koli ste, s televizorjem Philips serije 4200. Ker je kompakten, je popoln za kampiranje in druge pustolovščine. Z zaslonom Full HD in tanko zasnovo je odličen za majhne prostore. Napajati ga je mogoče prek 12-voltnega vhoda.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 55 cm (22 palcev)

  • LED-televizor Full HD

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear za natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

LED-televizor Full HD – čudovite LED-slike z neverjetnim kontrastom

Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

05/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Ovaj proizvod je vrlo praktičan

Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.