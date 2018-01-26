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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear elegantno polepša vaš dom. Uživajte v izjemnem razvedrilu, vrhunski sliki z naprednim kodiranjem HEVC ter čistem in jasnem zvoku.
55 cm (22 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
4.2
od 5
9
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
vencl
26/01/2018
Česká republika
S tímto televizorem jsem spokojen.
Uvedený typ televizoru odpovídá požadavkům, které jsem měl před nákupem. t.j. velikost (umístěn v malé místnosti), možnost zavěšení na zeď, teletext - titulky. dále oceňuji velice podrobný návod, díky kterému jsem odstranil počáteční problémy s titulky.
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Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
gesor
06/01/2018
Česká republika
Jako druhá TV do bytu vynikající.
Výborný výkon, kvalitní příjem, zobrazení. Jednoduchá obsluha.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
kodlík
06/06/2017
Česká republika
Preverjen kupec
výborný přístroj
vřele doporučuji tento přístroj,za málo peněz hodně muziky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFS4031 Ultratenký LED televizor Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.