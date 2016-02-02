Izdelek ni več na voljo
22PFH4000/88
Tanek LED-televizor Full HD
Vse, kar potrebujete, v kompaktni zasnovi: tanki LED-televizor Philips serije 4000 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in dodatnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI. Idealna izbira za vsak prostor vašega doma.
56 cm (22")
LED-televizor Full HD
DVB-T/C
Eleganten, kompakten in lahek. S televizorjem z majhnim zaslonom lahko v kuhinji uživate v najljubših oddajah, v garaži gledate sveže novice in na vrtu spremljate športne rezultate. Prenosni televizor je vedno rad tam, kjer je zabava.
Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.
4.1
od 5
32
Ocene
RudkoG
02/02/2016
Slovenija
ODLIČNO
Uporabljam ga za gledanje tv programov ter kot monitor za PC.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFH4000 Tanek LED-televizor Full HD
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Prednosti
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Slabosti
Nu am
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Datum uporabe 2017-12-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Datum uporabe 2017-12-06
Florin33
08/09/2017
România
Raport alitate pret foarte bun
PRO: -Rezolutie suficicent de mare. -conexiuni suficiente -poate fi folosit si ca monitor CONTRA: -Nu se vede chiar asa de bine cand este pus pe o masa mai ridicata,piciorusele il cam apleaca in spate -nu se poate regla luminozitatea (probabil nu am gasit nici eu acea setare)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.