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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

227E7QDSB/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne barve, jasne podrobnosti

Ta vrhunski široki zaslon elegantne zasnove predvaja živahne barve in jasne podrobnosti, zato prijetno polepša vsak dom ali pisarno.

Poglej vse prednosti

v elegantni zasnovi

Živahne barve, jasne podrobnosti

  • Serija E

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zasloni AH-IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih AH-IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

16:9 zaslon Full HD za slike z jasnimi podrobnostmi

16:9 zaslon Full HD za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Preverjen kupec

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 237E7QDSB Monitor LCD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 237E7QDSB Monitor LCD

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Omejitve odgovornosti

  1. Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.

  2. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  3. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  4. Seznam vseh izdelkov s podporo za MHL si oglejte na spletni strani www.mhlconsortiun.org

  5. Besedna oznaka/blagovna znamka "AH-IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  6. Pametni odzivni čas je optimalna vrednost iz preizkusov GtG ali GtG (ČB).