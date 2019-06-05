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  • Visokozmogljiv zaslon IPS
  • Visokozmogljiv zaslon IPS
  • Visokozmogljiv zaslon IPS

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor IPS, osvetlitev ozadja LED

227E4QSD/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Visokozmogljiv zaslon IPS
Uživajte v vrhunskih LED-slikah na tem širokem zaslonu IPS. Je elegantne zasnove in ima tehnologijo SmartImage Lite, zato je odlična izbira.
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za čudovite in živahne barve

Visokozmogljiv zaslon IPS

  • Serija E

  • 21,5 palca (54,6 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

SmartImage Lite za kakovostnejšo sliko na LCD-zaslonu

SmartImage Lite je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino. Glede na izbrano vsebino tehnologija SmartImage Lite dinamično izboljša kontrast, nasičenost barv in ostrino slike ter videa za najkakovostnejši prikaz – vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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