2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija E
21,5 palca (54,6 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
SmartImage Lite je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino. Glede na izbrano vsebino tehnologija SmartImage Lite dinamično izboljša kontrast, nasičenost barv in ostrino slike ter videa za najkakovostnejši prikaz – vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка