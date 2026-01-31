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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

226V6QSB6/00

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Uživajte v čistih in živahnih slikah s tankim zaslonom Philips. Opremljen je s funkcijo SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, zato je res odlična izbira.

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Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zaslon AH-IPS predvaja osupljive slike s širokim zornim kotom

Zasloni AH-IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih AH-IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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