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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

226V4LAB/00

4.4

| (5) Ocene

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima stereo zvočnike in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.

Poglej vse prednosti

s stereo zvočniki

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 21,5 palca (54,6 cm)

Majhen podstavek zasede manj prostora

Zaslon 16:9 Full HD za vrhunske užitke ob gledanju

Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

5

Ocene

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

22/04/2020

România

România

Preverjen kupec

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum uporabe 2018-04-22

Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Datum uporabe 2018-04-22

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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