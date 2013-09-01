Izdelek ni več na voljo
226V4LAB/00
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima stereo zvočnike in tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
Serija V
21,5 palca (54,6 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.
Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.
4.4
od 5
5
Ocene
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
CosminaM
22/04/2020
România
Preverjen kupec
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum uporabe 2018-04-22
Ta ocena je bila podana za 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Datum uporabe 2018-04-22
JennyPI
10/08/2017
România
Nu am avut probleme cu acest produs
Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri