Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje

Ta eleganten monitor z briljantno jasnostjo zagotavlja najboljše možnosti gledanja, ki presegajo meje. Širokokotni prikaz omogoča kakovostne, jasne in živahne slike ne glede na kot gledanja na zaslon. Funkcija, ki odpravlja migetanje, zmanjša utrujenost oči pri dolgotrajni uporabi.