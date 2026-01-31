Okolju prijazni materiali so v skladu z vsemi glavnimi mednarodnimi standardi

"Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 65 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti strupenih snovi, kot je na primer svinec. Monitorji z osvetlitvijo ozadja CCFL vsebujejo znatno manj živega srebra, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ga sploh ne vsebujejo.