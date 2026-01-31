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226E9QSB/00
Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje
Ta eleganten monitor z briljantno jasnostjo zagotavlja najboljše možnosti gledanja, ki presegajo meje. Širokokotni prikaz omogoča kakovostne, jasne in živahne slike ne glede na kot gledanja na zaslon. Funkcija, ki odpravlja migetanje, zmanjša utrujenost oči pri dolgotrajni uporabi.
Serija E
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
"Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 65 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti strupenih snovi, kot je na primer svinec. Monitorji z osvetlitvijo ozadja CCFL vsebujejo znatno manj živega srebra, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ga sploh ne vsebujejo.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.