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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

226E9QSB/00

Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje

Ta eleganten monitor z briljantno jasnostjo zagotavlja najboljše možnosti gledanja, ki presegajo meje. Širokokotni prikaz omogoča kakovostne, jasne in živahne slike ne glede na kot gledanja na zaslon. Funkcija, ki odpravlja migetanje, zmanjša utrujenost oči pri dolgotrajni uporabi.

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Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje

  • Serija E

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Način EasyRead omogoča branje kot na papirju

Okolju prijazni materiali so v skladu z vsemi glavnimi mednarodnimi standardi

"Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 65 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti strupenih snovi, kot je na primer svinec. Monitorji z osvetlitvijo ozadja CCFL vsebujejo znatno manj živega srebra, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ga sploh ne vsebujejo.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  3. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.