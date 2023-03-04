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Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje
Ta eleganten monitor z briljantno jasnostjo zagotavlja najboljše možnosti gledanja, ki presegajo meje. Širokokotni prikaz omogoča kakovostne, jasne in živahne slike ne glede na kot gledanja na zaslon. Funkcija, ki odpravlja migetanje, zmanjša utrujenost oči pri dolgotrajni uporabi.
Serija E
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
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Fater110
04/03/2023
Magyarország
Del promocije
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Prednosti
Ár értek arány.
Slabosti
Nincs
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226E9QHAB LCD monitor
Datum uporabe 2023-02-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226E9QHAB LCD monitor
Datum uporabe 2023-02-04
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.