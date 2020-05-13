Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Naprava s podporo za HDMI ima vso potrebno strojno opremo za sprejem signalov prek vmesnika HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Kabel HDMI omogoča prenos visokokakovostnih digitalnih video in zvočnih signalov prek enega kabla iz računalnika ali več AV-virov (tudi digitalnih sprejemnikov, DVD-predvajalnikov, A/V-sprejemnikov in videokamer).
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način LowBlue, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Wąski
13/05/2020
Polska
Preverjen kupec
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum uporabe 2020-04-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Datum uporabe 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse