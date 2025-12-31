2 leti garancije
222B9T/00
Serija B
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zaslon Philips ima vgrajeno tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in se ponaša s tekočo odzivnostjo. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.
Za manj kot optimalna okolja potrebujete monitorje, ki so zasnovani za odpornost na pljuske vode in prahu, ki so pogost pojav v vsakodnevnem življenju. Razredi zaščite pred vdorom (IP) so določeni v mednarodnem standardu IEC/EN 60529 in so uporabljani za določanje ravni učinkovitosti zatesnitve električnih ohišij pred vdorom tujkov ali vode. Monitor Philips izpolnjuje mednarodne zahteve razreda IP za odpornost na vdor vode in prahu, in je odporen na pljuske vode in prahu, ki nastajajo v vsakdanjem življenju.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Ocene
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Materiali in debelina rokavic: nitril (0,15 mm), bombaž (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Glejte poglavje "SmoothTouch" v navodilih za uporabo za več podrobnosti operacijskih sistemih s podporo zaznavanja dotikov.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.