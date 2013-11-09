2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
221TE4LB/00
Motivo
21,5 palca (54,6 cm)
Zaslon polne visoke ločljivosti
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Monitor ima vgrajen digitalni televizijski kanalnik, ki omogoča sprejem in prikaz visokokakovostnih televizijskih signalov iz različnih virov.
Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.
3.5
od 5
6
Ocene
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED