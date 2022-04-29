Izdelek ni več na voljo
Zanesljivo in ključno
Naš monitor serije S zagotavlja poslovno učinkovitost. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbijo, da vaše oči med delom ne trpijo in da ste bolj produktivni.
Serija S
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
John Spider
29/04/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Prednosti
Cena odpowiednią do jakości
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum uporabe 2021-03-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum uporabe 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Prednosti
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Slabosti
Nu am gasit
Ta ocena je bila podana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum uporabe 2020-09-18
Ta ocena je bila podana za 221S8LDAB Monitor LCD
Datum uporabe 2020-09-18
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.