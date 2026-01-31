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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

221B8LHEB/01

Jasna slika, odlična zmogljivost

Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 22-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.

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za največjo učinkovitost

Jasna slika, odlična zmogljivost

  • Serija B

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Nična poraba energije s stikalom za porabo 0 W

S pritiskom na priročno stikalo za porabo 0 W na hrbtni strani lahko monitor popolnoma izključite z napajanja. To zagotavlja nično porabo energije in dodatno zmanjšanje vpliva na okolje

Način EasyRead omogoča branje kot na papirju

Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  2. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  3. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.