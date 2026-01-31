Jasna slika, odlična zmogljivost

Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 22-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.