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221B8LHEB/01
Jasna slika, odlična zmogljivost
Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 22-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.
Serija B
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
S pritiskom na priročno stikalo za porabo 0 W na hrbtni strani lahko monitor popolnoma izključite z napajanja. To zagotavlja nično porabo energije in dodatno zmanjšanje vpliva na okolje
Uživajte v udobnejšem in lažjem branju dolgih dokumentov z veliko besedila. Način EasyRead prilagodi barve in stopnje povečave na zaslonu, da je branje podobno kot na pravem papirju, kar je nežnejše do oči – čeprav berete na digitalnem zaslonu.
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Ocene
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.