Izdelek ni več na voljo
220V8/00
Živahne in jasne slike prek vseh meja
Širokokotni monitor Philips V omogoča pogled prek meja in odlično vrednost z bistvenimi funkcijami. Funkcije, na primer način LowBlue in funkcija odpravljanja migetanja pa poskrbita, da vaše oči ne trpijo.
Serija V
22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način LowBlue, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
Ocene
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.