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Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

19S4LSB/00

4
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sonaravna učinkovitost
Philipsov LED-zaslon vsebuje 25 % recikliranih materialov brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
Poglej vse prednosti

z energijsko učinkovitim LED-zaslonom

Sonaravna učinkovitost

  • Serija S

  • 19 palcev (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Tehnologija LED zagotavlja naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

Prednastavitve SmartImage za enostavno optimiranje nastavitev slike

SmartImage je ekskluzivna vodilna Philipsova tehnologija, ki analizira na zaslonu prikazano vsebino in zagotavlja optimalno kakovost prikaza. S tem uporabniku prijaznim vmesnikom lahko izberete različne načine, na primer delovni, slikovni, filmski, igralni, varčevalni ali drug način, ki ustrezajo aplikaciji v uporabi. Glede na izbor tehnologija SmartImage dinamično izboljša kontrast, barvno nasičenost in ostrino slike ali videa za najkakovostnejši prikaz. Varčevalni način omogoča izjemno varčno porabo energije. Vse v realnem času in s pritiskom na en sam gumb!

SmartContrast poudarja neverjetno podrobne črne dele

SmartContrast poudarja neverjetno podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

27/11/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

Wysoka jakość obrazu.

Dobrze działa. Ma małą wadę zablokowane jest obracanie. Szkoda, że nie jest dotykowy ekran.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 17S4LSB Monitor LCD, podświetlenie LED

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