Izdelek ni več na voljo
196V3SB27/00
Uživajte v vrhunskih slikah
Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, je odlična izbira.
Serija V
18,5 palca/47 cm
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov
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