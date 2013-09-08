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Izdelek ni več na voljo

LED-monitor

196V3LAB/00

4.7

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, ter stereo zvočnikov za boljše večpredstavnostno doživetje, je odlična izbira.

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Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 18,5 palca/47 cm

Majhen podstavek, ki se ujema z vsakim življenjskim slogom

Kontrast 10000000:1 (SmartContrast) za neverjetne podrobnosti črnih delov

Želite imeti ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava videa v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo za izboljšavo osvetlitve ozadja omogoča prikaz neverjetno živahne slike. Tehnologija SmartContrast zagotavlja višji kontrast z odličnimi črnimi odtenki in točnim prikazom temnih odtenkov ter barv. Predvaja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

Privlačna tanka in bleščeča zasnova

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý přístroj za rozumnou cenu

Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.

JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Velmi spokojená

spolehlivá,spokojená s TV,nevím co jiného dodat,doporučuji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB LED monitor

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