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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, ter stereo zvočnikov za boljše večpredstavnostno doživetje, je odlična izbira.

Poglej vse prednosti

Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 18,5 palca/47 cm

Majhen podstavek, ki se ujema z vsakim življenjskim slogom

Okolju prijazen zaslon brez živega srebra

Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.

Privlačna tanka in bleščeča zasnova

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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