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Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uporaba tega privlačnega in tankega zaslona je zelo prijetna. Zaradi izjemnih funkcij, kot je SmartContrast, ki zagotavlja bogate in svetle slike, ter stereo zvočnikov za boljše večpredstavnostno doživetje, je odlična izbira.
Serija V
18,5 palca/47 cm
Monitorji Philips z LED-osvetlitvijo ozadja ne vsebujejo živega srebra, ki je ena najnevarnejših naravnih snovi za ljudi in živali. Zaslon je tako celotno življenjsko dobo prijaznejši do okolja, od izdelave do konca uporabe in odlaganja.
4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Ta ocena je bila podana za 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED