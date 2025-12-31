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Vse serije

  • Energy Label Europe D
    Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Energy Label Europe D
    Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
  • Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch

MonitorLCD-monitor s tehnologijo SmoothTouch

172B9T/00

Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch
Čvrst zaslon na dotik, odporen na vdor vode in prahu, omogoča popolno prilagodljivost uporabe z nastavljivim stojalom, ki ga lahko nastavite pod katerim koli kotom. Z enostavno in intuitivno uporabo omogoča občutno povečanje produktivnosti.
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Vrhunski interaktiven zaslon s tehnologijo SmoothTouch

  • Serija B

  • 43,2 cm (17 palcev)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Zaslon s tehnologijo SmoothTouch za naravno in tekoče odzivanje na dotik

Zaslon s tehnologijo SmoothTouch za naravno in tekoče odzivanje na dotik

Zaslon Philips ima vgrajeno tehnologijo projicirne kapacitivnosti za zaznavanje do 10 točk in se ponaša s tekočo odzivnostjo. Zdaj lahko v popolnosti izkoristite nove zmogljivosti aplikacij za upravljanje z dotikanjem in oživite svoje starejše aplikacije. Z 10 prsti tipkajte na zaslonu ali s prijatelji igrajte vznemirljive interaktivne igre. Interaktivno sodelujte s sodelavci ali sošolci in povečajte svojo produktivnost in učinkovitost.

Sprednja površina monitorja je skladna z razredom IP65 za odpornost na vdor vode in prahu

Sprednja površina monitorja je skladna z razredom IP65 za odpornost na vdor vode in prahu

Za manj kot optimalna okolja potrebujete monitorje, ki so zasnovani za odpornost na pljuske vode in prahu, ki so pogost pojav v vsakodnevnem življenju. Razredi zaščite pred vdorom (IP) so določeni v mednarodnem standardu IEC/EN 60529 in so uporabljani za določanje ravni učinkovitosti zatesnitve električnih ohišij pred vdorom tujkov ali vode. Monitor Philips izpolnjuje mednarodne zahteve razreda IP za odpornost na vdor vode in prahu, in je odporen na pljuske vode in prahu, ki nastajajo v vsakdanjem življenju.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  2. Materiali in debelina rokavic: nitril (0,15 mm), bombaž (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Glejte poglavje "SmoothTouch" v navodilih za uporabo za več podrobnosti operacijskih sistemih s podporo zaznavanja dotikov.

  4. Območje NTSC na podlagi CIE1976

  5. Območje sRGB na podlagi CIE1931

  6. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  7. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  8. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.