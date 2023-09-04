12972LLECOC1
Pozorno na cesti
Ste siti pogostega menjevanja sijalk v žarometih? Philipsove avtomobilske sijalke LongLife EcoVision imajo daljšo uporabno dobo, zato so popolna izbira za voznike, ki želijo vzdrževanju vozila posvečati manj časa.
Vrsta luči: H7
12 V,55 W
Dolga obstojnost, manj menjav
Visoko odporna sijalka
Število sijalk: 1
Izjemno priporočeno je zamenjava v parih za simetrično svetlobo
Katera 12 V žarnica za katero funkcijo? Ponudba Philips Automotive se nanaša na vse specifične funkcije avtomobilov: dolge luči, zasenčene luči, sprednje meglenke, sprednji smerniki, stranski smerniki, zadnji smerniki, zavorne luči, luči za vzvratno vožnjo, zadnje meglenke, luči za registrske tablice, zadnje pozicijske/parkirne luči, notranja osvetlitev.
Philips Automotive nudijo najboljše izdelke in storitve v svojem razredu na trgu proizvajalcev originalne opreme ter na trgu poprodajnih storitev. Izdelki so izdelani iz visokokakovostnih izdelkov in preizkušeni v skladu z najvišjimi zahtevami ter zasnovani za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in udobja pri vožnji. Celoten proizvodni postopek je natančno testiran, nadzorovan in potrjen (ISO 9001, ISO 14001 in QSO 9000) in izpolnjuje najvišje zahteve ECE. Preprosto povedano, kakovost, ki ji lahko zaupate.
4.3
od 5
47
Ocene
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Prednosti
Silný jas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum uporabe 2022-08-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Datum uporabe 2022-08-04
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Prednosti
Kvalita, výdrž, svítivost
Slabosti
Cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum uporabe 2019-10-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Datum uporabe 2019-10-14
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Preverjen kupec
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Prednosti
Barva světla a precizní zpracování.
Slabosti
Nižší životnost?
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum uporabe 2018-10-15
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Datum uporabe 2018-10-15