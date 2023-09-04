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  • Posnetek z enim izdelkom
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  • Fotografija nadomestnega izdelka
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LongLife EcoVisionDaljša življenjska doba

12972LLECOC1

4.3

| (47) Ocene

Pozorno na cesti

Ste siti pogostega menjevanja sijalk v žarometih? Philipsove avtomobilske sijalke LongLife EcoVision imajo daljšo uporabno dobo, zato so popolna izbira za voznike, ki želijo vzdrževanju vozila posvečati manj časa.

Poglej vse prednosti

Daljša uporabna doba, manj menjav

Pozorno na cesti

  • Vrsta luči: H7

  • 12 V,55 W

  • Dolga obstojnost, manj menjav

  • Visoko odporna sijalka

  • Število sijalk: 1

Za dodatno varnost zamenjajte obe žarnici naenkrat

Za dodatno varnost zamenjajte obe žarnici naenkrat

Izjemno priporočeno je zamenjava v parih za simetrično svetlobo

Široka paleta 12 V žarnic za vse funkcije

Široka paleta 12 V žarnic za vse funkcije

Katera 12 V žarnica za katero funkcijo? Ponudba Philips Automotive se nanaša na vse specifične funkcije avtomobilov: dolge luči, zasenčene luči, sprednje meglenke, sprednji smerniki, stranski smerniki, zadnji smerniki, zavorne luči, luči za vzvratno vožnjo, zadnje meglenke, luči za registrske tablice, zadnje pozicijske/parkirne luči, notranja osvetlitev.

Izpolnjevanje visokih standardov kakovosti homologacije ECE

Philips Automotive nudijo najboljše izdelke in storitve v svojem razredu na trgu proizvajalcev originalne opreme ter na trgu poprodajnih storitev. Izdelki so izdelani iz visokokakovostnih izdelkov in preizkušeni v skladu z najvišjimi zahtevami ter zasnovani za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in udobja pri vožnji. Celoten proizvodni postopek je natančno testiran, nadzorovan in potrjen (ISO 9001, ISO 14001 in QSO 9000) in izpolnjuje najvišje zahteve ECE. Preprosto povedano, kakovost, ki ji lahko zaupate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

47

Ocene

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Prednosti

Silný jas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Datum uporabe 2022-08-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Datum uporabe 2022-08-04

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Prednosti

Kvalita, výdrž, svítivost

Slabosti

Cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Datum uporabe 2019-10-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Datum uporabe 2019-10-14

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Prednosti

Barva světla a precizní zpracování.

Slabosti

Nižší životnost?

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Datum uporabe 2018-10-15

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Datum uporabe 2018-10-15

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