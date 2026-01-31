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10FF2CMW/00
Vsaka slika razkriva vašo zgodbo
Večji zaslon, udobnejše gledanje. Z okvirjem Philips PhotoFrame 10FF2CMW fotografije prikažite v visoki ločljivosti in popolnih digitalnih barvah – izbirate lahko med dvema oblikovalskima okvirjema, ko si zaželite spremembe ali ko se zamenja letni čas.
25,9 cm/10,2-palčni LCD
23,9 cm (9,4-palčno) vidno področje
Na vrhunskem zaslonu visoke gostote so vaše dragocene fotografije prikazane z enakimi naravnimi in bogatimi podrobnostmi kot na visokokakovostnih natisih.
Popolnoma barvni zaslon fotografije prikazuje z najboljši luči z živahnimi in pristnimi barvami, saj prikazuje enako barvno paleto kot pri profesionalnih natisnjenih fotografijah.
To je učinek diaprojekcije za prikaz fotografij v kolažu, ki samodejno in naključno zbere združi različne fotografije, da prepreči neprivlačne robove, ki so lahko prisotni pri fotografijah, ki so manjše od zaslona.
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