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        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Vsaka slika razkriva vašo zgodbo

        Večji zaslon, udobnejše gledanje. Z okvirjem Philips PhotoFrame 10FF2CMW fotografije prikažite v visoki ločljivosti in popolnih digitalnih barvah – izbirate lahko med dvema oblikovalskima okvirjema, ko si zaželite spremembe ali ko se zamenja letni čas.

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        Vsaka slika razkriva vašo zgodbo

        • 25,9 cm/10,2-palčni LCD

        • 23,9 cm (9,4-palčno) vidno področje

        Visoka gostota slikovnih pik za ostre in podrobne fotografije

        Na vrhunskem zaslonu visoke gostote so vaše dragocene fotografije prikazane z enakimi naravnimi in bogatimi podrobnostmi kot na visokokakovostnih natisih.

        Popolne digitalne barve za bogat in izjemen prikaz fotografij

        Popolnoma barvni zaslon fotografije prikazuje z najboljši luči z živahnimi in pristnimi barvami, saj prikazuje enako barvno paleto kot pri profesionalnih natisnjenih fotografijah.

        Zabavajte se s kolaži: na enem zaslonu prikažite več fotografij

        To je učinek diaprojekcije za prikaz fotografij v kolažu, ki samodejno in naključno zbere združi različne fotografije, da prepreči neprivlačne robove, ki so lahko prisotni pri fotografijah, ki so manjše od zaslona.

        Tehnične specifikacije

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