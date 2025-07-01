Bral/-a sem novice o dudah in bisfenolu A. Na kakšen način potrjujete, da dude Philips Avent ne vsebujejo bisfenola A?

Nobena serija dud Philips Avent ne vsebuje bisfenola A. Za Philips Avent kot vodilno znamko izdelkov za starše in nego otrok je varnost izdelkov najvišja prioriteta. To zagotavljamo tako, da v celoti izpolnjujemo vse veljavne varnostne zahteve, ki jih določajo zakonodajalci po vsem svetu, in upoštevamo najstrožje standarde.
Po objavi novic o dudi Philips Avent SCF085/60 smo preverili svoje rezultate in izvedli dodatne teste v sodelovanju z organizacijo DEKRA, največjo neodvisno strokovno organizacijo za testiranje, pregledovanje in certificiranje na svetu. Tudi ti testi potrjujejo, da v naših serijah dud ni mogoče zaznati bisfenola A, vključno s testiranim vzorcem, s čimer potrjujejo, da izdelki ne vsebujejo bisfenola A.
