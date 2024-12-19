Kako omogočiti ali onemogočiti senzor pritiskanja v zobni ščetki Sonicare?
Če vam spodnja navodila ne pomagajo, se obrnite na nas ali kliknite tukaj, če želite oddati elektronski garancijski zahtevek, s katerim vam bomo pomagali zagotoviti nadomestno napravo. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.
Zobna ščetka Sonicare meri moč, s katero pritiskate med ščetkanjem svojih dlesni in zob. Če pritiskate premočno, ročaj začne drugače vibrirati. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite po spodnjih navodilih.
Namestite zobno ščetko na polnilnik.
Pridržite gumb za način/intenzivnost in dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop na polnilniku. Ročaj dvakrat zapiska in tako potrdi, da je funkcija omogočena.
Senzor pritiskanja izklopite tako, da pridržite gumb za način/intenzivnost in hkrati dvakrat pritisnete gumb za vklop, ko je ščetka postavljena na polnilnik. Ročaj enkrat zapiska in tako potrdi, da je funkcija omogočena.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:HX6836/24 , HX7101/02 , HX7108/01 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›