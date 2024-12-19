Kako omogočiti ali onemogočiti senzor pritiskanja v zobni ščetki Sonicare?

Zobna ščetka Sonicare meri moč, s katero pritiskate med ščetkanjem svojih dlesni in zob. Če pritiskate premočno, ročaj začne drugače vibrirati. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite po spodnjih navodilih.

Namestite zobno ščetko na polnilnik. Pridržite gumb za način/intenzivnost in dvakrat pritisnite gumb za vklop/izklop na polnilniku. Ročaj dvakrat zapiska in tako potrdi, da je funkcija omogočena. Senzor pritiskanja izklopite tako, da pridržite gumb za način/intenzivnost in hkrati dvakrat pritisnete gumb za vklop, ko je ščetka postavljena na polnilnik. Ročaj enkrat zapiska in tako potrdi, da je funkcija omogočena.

Zobne ščetke DiamondClean Uporaba zobnih ščetk DiamondClean Smart se nekoliko razlikuje od zgoraj opisane uporabe. Pritisnite in držite gumb za način/intenzivnost (spodnji gumb). Medtem ko držite gumb za način/intenzivnost, dvakrat pritisnite gumb za vklop (zgornji gumb). Spustite gumb za način/intenzivnost. Če indikator baterije na spodnjem delu zobne ščetke dvakrat utripne in zaslišite dva piska, je funkcija aktivirana. Če postopek deaktivirate s ponovitvijo tega postopka, indikator baterije utripne enkrat in ščetka enkrat zapiska.