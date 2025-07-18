Philipsova podpora Kako spremeniti načine ščetkanja v aplikaciji Sonicare?

Način ščetkanja za zobno ščetko lahko spremenite v aplikaciji Sonicare. Tu je opis postopka:

1. Odprite aplikacijo Sonicare.

2. Na zaslonu pred ščetkanjem tapnite gumb ^ za razširitev nastavitev zobne ščetke.

3. Tapnite polje za način. Prikazal se bo trenutni način in različne možnosti, med katerimi lahko izbirate.

4. Tapnite krog ob načinu, ki ga želite uporabiti.

5. Na zaslonu za posodobitev se prikaže kljukica, ki označuje, da je način uspešno spremenjen.

6. Tapnite puščico <, če želite začeti ščetkati z novim načinom.