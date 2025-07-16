Philipsova podpora V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?

Aplikacija Sonicare in Sonicare for Kids je na voljo za Android in iOS. Na spodnjem seznamu je navedeno, ali je aplikacija na voljo v vaši državi.

Aplikacija Sonicare For Kids je na voljo v Belorusiji. Ni na voljo v Grčiji, Kuvajtu, na Portugalskem, v Saudovi Arabiji, Srbiji, Kazahstanu, Izraelu, Turčiji in Združenih arabskih emiratih.

Severna Amerika Evropa Bližnji vzhod Tihomorska Azija Afrika Kanada Avstrija Kuvajt Avstralija Južna Afrika ZDA Belgija Saudova Arabija Kitajska Mehika Bolgarija Združeni arabski emirati Japonska Hrvaška Malezija Češka Nova Zelandija Danska Singapur Estonija Južna Koreja Finska Tajska Francija Nemčija Grčija Madžarska Irska Italija Latvija Litva Luksemburg Nizozemska Norveška Poljska Portugalska Romunija Rusija Srbija Slovaška Slovenija Španija Švedska Švica Ukrajina Združeno kraljestvo

Kazahstan

Izrael

Turčija

