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V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?

Aplikacija Sonicare in Sonicare for Kids je na voljo za Android in iOS. Na spodnjem seznamu je navedeno, ali je aplikacija na voljo v vaši državi.  

Aplikacija Sonicare For Kids je na voljo v Belorusiji. Ni na voljo v Grčiji, Kuvajtu, na Portugalskem, v Saudovi Arabiji, Srbiji, Kazahstanu, Izraelu, Turčiji in Združenih arabskih emiratih. 

 

Severna Amerika 

Evropa 

Bližnji vzhod 

Tihomorska Azija 

Afrika

Kanada 

Avstrija 

Kuvajt 

Avstralija 

Južna Afrika

ZDA 

Belgija 

Saudova Arabija 

Kitajska 

 

Mehika

Bolgarija 

Združeni arabski emirati 

Japonska

 

 

Hrvaška 

 

Malezija

 

 

Češka 

 

Nova Zelandija

 

 

Danska 

 

Singapur 

 

Estonija 

 

Južna Koreja

 

 

Finska  

 

Tajska 

 

Francija 

 

 

 

Nemčija  

 

 

 

 

Grčija 

 

 

 

Madžarska 

 

 

 

 

Irska 

 

 

 

 

Italija 

 

 

 

 

Latvija 

 

 

 

 

Litva 

 

 

 

 

Luksemburg 

 

 

 

 

Nizozemska 

 

 

 

 

Norveška 

 

 

 

 

Poljska 

 

 

 

 

Portugalska 

 

 

 

 

Romunija 

 

 

 

 

Rusija 

 

 

 

 

Srbija

 

 

 

 

Slovaška 

 

 

 

 

Slovenija  

 

 

 

 

Španija  

 

 

 

 

Švedska 

 

 

 

 

Švica 

 

 

 

 

Ukrajina 

 

 

 
 Združeno kraljestvo  
 		 
 Kazahstan
 		   
 Izrael
 		   
 Turčija
 		   

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX7410/02 , HX7411/02 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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