V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?

2 leti garancije
Aplikacija Sonicare in Sonicare for Kids je na voljo za Android in iOS. Na spodnjem seznamu je navedeno, ali je aplikacija na voljo v vaši državi.
Aplikacija Sonicare For Kids je na voljo v Belorusiji. Ni na voljo v Grčiji, Kuvajtu, na Portugalskem, v Saudovi Arabiji, Srbiji, Kazahstanu, Izraelu, Turčiji in Združenih arabskih emiratih.
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Severna Amerika
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Evropa
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Bližnji vzhod
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Tihomorska Azija
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Afrika
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Kanada
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Avstrija
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Kuvajt
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Avstralija
|Južna Afrika
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ZDA
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Belgija
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Saudova Arabija
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Kitajska
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Mehika
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Bolgarija
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Združeni arabski emirati
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Japonska
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Hrvaška
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Malezija
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Češka
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Nova Zelandija
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Danska
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|Singapur
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Estonija
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Južna Koreja
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Finska
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|Tajska
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Francija
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Nemčija
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Grčija
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Madžarska
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Irska
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Italija
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Latvija
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Litva
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Luksemburg
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Nizozemska
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Norveška
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Poljska
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Portugalska
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Romunija
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Rusija
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Srbija
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Slovaška
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Slovenija
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Španija
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Švedska
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Švica
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Ukrajina
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|Združeno kraljestvo
|Kazahstan
|Izrael
|Turčija
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX7410/02 , HX7411/02 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
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