Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?

Na voljo so tri različne vrste glav ščetke Sonicare. Katera glava je ustrezna za vašo zobno ščetko, je odvisno od modela, ki ga imate.

Pritrdljiva glava je standardna glava ščetke in jo je mogoče namestiti na večino akumulatorskih zobnih ščetk Sonicare.

Naši starejši modeli Essence imajo večjo, navojno glavo.

Glave Philips One in Philips One for Kids sta združljivi samo s ščetkami Philips One in Philips One for Kids.

Pritrdljiva glava ščetke Navojna glava ščetke Glava ščetke Philips One Pritrdljive so tudi glave ščetke Philips One. Vendar jih je mogoče uporabljati samo na zobni ščetki Philips One.

Pametne glave zobnih ščetk Pametne glave zobni ščetki sporočijo, katero glavo ščetke uporabljate. Zobna ščetka nato izbere optimalni način in intenzivnost delovanja. Pametno glavo zobne ščetke lahko prepoznate po ikon "smart" na spodnjem delu glave ščetke.