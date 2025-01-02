Katera glava ščetke ustreza moji zobni ščetki Sonicare?
Na voljo so tri različne vrste glav ščetke Sonicare. Katera glava je ustrezna za vašo zobno ščetko, je odvisno od modela, ki ga imate.
- Pritrdljiva glava je standardna glava ščetke in jo je mogoče namestiti na večino akumulatorskih zobnih ščetk Sonicare.
- Naši starejši modeli Essence imajo večjo, navojno glavo.
- Glave Philips One in Philips One for Kids sta združljivi samo s ščetkami Philips One in Philips One for Kids.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX7110/02 , HX7408/02 , HX7408/01 .