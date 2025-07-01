Katere naprave so združljive z aplikacijo Sonicare/Sonicare for Kids?

Aplikacija Philips Sonicare je na voljo v večini pametnih telefonov, če operacijski sistem (OS) izpolnjuje spodnje minimalne zahteve.

Android: Android 12 in novejši
Apple: iOS 17 in novejši

Aplikacija Philips Sonicare for Kids je na voljo v večini pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, če operacijski sistem (OS) izpolnjuje spodnje minimalne zahteve. 

Android: Android 8 in novejši
Apple: iOS 12 in novejši 

Aplikaciji nista podprti v napravah, v katerih je bil izveden korenski dostop ali "jailbreak". Prav tako nista podprti v napravah znamke Huawei, ne glede na operacijski sistem.

Aplikaciji lahko prenesete iz Trgovine Google Play ali trgovine App Store za iOS. 

 

 

 

 

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX7429/01 , HX7410/02 , HX7411/02 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

