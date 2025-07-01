Philipsova podpora Katere naprave so združljive z aplikacijo Sonicare/Sonicare for Kids?

Aplikacija Philips Sonicare je na voljo v večini pametnih telefonov, če operacijski sistem (OS) izpolnjuje spodnje minimalne zahteve.

Android: Android 12 in novejši

Apple: iOS 17 in novejši

Aplikacija Philips Sonicare for Kids je na voljo v večini pametnih telefonov in tabličnih računalnikov, če operacijski sistem (OS) izpolnjuje spodnje minimalne zahteve.

Android: Android 8 in novejši

Apple: iOS 12 in novejši

Aplikaciji nista podprti v napravah, v katerih je bil izveden korenski dostop ali "jailbreak". Prav tako nista podprti v napravah znamke Huawei, ne glede na operacijski sistem.

Aplikaciji lahko prenesete iz Trgovine Google Play ali trgovine App Store za iOS.