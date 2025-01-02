Philipsova podpora Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?

Zobna ščetka Sonicare zagotavlja različne načine ščetkanja. Ti načini se pri zobnih ščetkah razlikujejo.

Privzeti način zobne ščetke je Clean. To je način za 2-minutno ščetkanje, ki je primeren za vsakodnevno uporabo. Drugi načini ščetkanja so:





Način Čas ščetkanja Prednost Clean 2 minuti Za izjemno vsakodnevno umivanje zob. Deep Clean 3 minute Način za daljše globinsko umivanje vseh delov ust. Deep Clean+ 2 minuti/3 minute Podobno kot pri načinu Deep Clean. Če je zobna ščetka povezana z aplikacijo, ta način deluje 2 minuti. Če zobna ščetka ni povezana, ta način deluje 3 minute. White/White + 2 minuti in 40 sekund Za odstranjevanje površinskih madežev in poliranje sprednjih zob za bolj bel nasmeh. Gum Care 3 minute Idealno za čiščenje zob in dlesni. Gum Health 3 minute in 20 sekund Način za daljše umivanje zadnje strani zob in izboljšanje zdravja dlesni. Sensitive 2 minuti Mehko vibriranje za nežno in učinkovito čiščenje občutljivih zob in dlesni. Tongue Care 20 sekund Za umivanje jezika uporabljajte glavo ščetke TongueCare. Polish 1 minuta Za posvetlitev in poliranje zob. Max Care 3 minute Daljši način, ki združuje načine umivanja zob in masaže dlesni za odlično vsakodnevno umivanje zob in dodatno masažo dlesni.



