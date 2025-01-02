Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?

Zobna ščetka Sonicare zagotavlja različne načine ščetkanja. Ti načini se pri zobnih ščetkah razlikujejo.
Privzeti način zobne ščetke je Clean. To je način za 2-minutno ščetkanje, ki je primeren za vsakodnevno uporabo. Drugi načini ščetkanja so: 

 

NačinČas ščetkanjaPrednost
Clean2 minutiZa izjemno vsakodnevno umivanje zob.
Deep Clean3 minuteNačin za daljše globinsko umivanje vseh delov ust.
Deep Clean+2 minuti/3 minutePodobno kot pri načinu Deep Clean. Če je zobna ščetka povezana z aplikacijo, ta način deluje 2 minuti. Če zobna ščetka ni povezana, ta način deluje 3 minute.
White/White +2 minuti in 40 sekundZa odstranjevanje površinskih madežev in poliranje sprednjih zob za bolj bel nasmeh.
Gum Care3 minuteIdealno za čiščenje zob in dlesni.
Gum Health3 minute in 20 sekundNačin za daljše umivanje zadnje strani zob in izboljšanje zdravja dlesni.
Sensitive2 minutiMehko vibriranje za nežno in učinkovito čiščenje občutljivih zob in dlesni.
Tongue Care20 sekundZa umivanje jezika uporabljajte glavo ščetke TongueCare.
Polish1 minutaZa posvetlitev in poliranje zob.
Max Care3 minuteDaljši način, ki združuje načine umivanja zob in masaže dlesni za odlično vsakodnevno umivanje zob in dodatno masažo dlesni.


 

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

