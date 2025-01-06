Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?

Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.
Zobno ščetko Philips Sonicare lahko polnite na različne načine, odvisno od modela. Uporabljajte originalni polnilnik, ki je priložen zobni ščetki. Polnilniki Sonicare niso medsebojno združljivi. Polnilnik je lahko zgolj priključek USB-A, za katerega je dodatno potreben stenski adapter (ki ni priložen).
Preberite si naslednja navodila za polnjenje zobne ščetke.
Polnilnik priklopite v vtičnico.
Ročaj zobne ščetke postavite na polnilnik.
Indikator baterije začne utripati*, s čimer označuje polnjenje zobne ščetke. Ko je baterija povsem napolnjena, preneha utripati, kar lahko traja do 24 ur.
Ščetko lahko pustite na priključenem polnilniku, ko je ne uporabljate, saj to ne vpliva na življenjsko dobo baterije.
*Opomba: DailyClean 1100 nima indikatorja baterije.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:HX6836/24 , HX3792/12 , HX3792/11 .