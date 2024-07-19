2 leti garancije
Preberite si spodnja navodila po korakih, da boste vedeli, kako uporabljati čistilnik Philips Sonicare UV Sanitizer. Čistilnik deluje samo s pritrdljivimi glavami ščetk. Ni ga mogoče uporabljati z glavami za ščetko Sonicare for Kids. Pred uporabo odstranite potovalni pokrovček glave ščetke.
1. Čistilnik priključite v električno vtičnico.
2. Po ščetkanju sperite glavo ščetke in otresite vodo.
3. Prste položite v vdolbino v vratih čistilnika in vrata odprite.
4. Glavo ščetke položite na enega od dveh kaveljčkov v čistilniku. Pazite, da so ščetine obrnjene proti sijalki.
5. Zaprite vrata in pritisnite zeleni gumb za vklop/izklop za izbiro cikla UV-čiščenja. Čistilnik deluje samo, če so vrata pravilno zaprta in se izklopi, če jih odprete.
Čistilnik deluje, ko skozi okence sveti svetloba. Čistilnik deluje 10 minut in se samodejno izklopi.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX7429/01 , HX7419/01 , HX7420/01 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
Kako uporabljati čistilnik Sonicare UV Sanitizer?
Katere naprave so združljive z aplikacijo Sonicare/Sonicare for Kids?
Kakšno delujejo povratne informacije senzorja pritiska v zobni ščetki Sonicare?
Kako omogočiti ali onemogočiti senzor pritiskanja v zobni ščetki Sonicare?
Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?