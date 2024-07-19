Philipsova podpora Kako uporabljati čistilnik Sonicare UV Sanitizer?

Preberite si spodnja navodila po korakih, da boste vedeli, kako uporabljati čistilnik Philips Sonicare UV Sanitizer. Čistilnik deluje samo s pritrdljivimi glavami ščetk. Ni ga mogoče uporabljati z glavami za ščetko Sonicare for Kids. Pred uporabo odstranite potovalni pokrovček glave ščetke.

1. Čistilnik priključite v električno vtičnico.

2. Po ščetkanju sperite glavo ščetke in otresite vodo.

3. Prste položite v vdolbino v vratih čistilnika in vrata odprite.

4. Glavo ščetke položite na enega od dveh kaveljčkov v čistilniku. Pazite, da so ščetine obrnjene proti sijalki.

5. Zaprite vrata in pritisnite zeleni gumb za vklop/izklop za izbiro cikla UV-čiščenja. Čistilnik deluje samo, če so vrata pravilno zaprta in se izklopi, če jih odprete.

Čistilnik deluje, ko skozi okence sveti svetloba. Čistilnik deluje 10 minut in se samodejno izklopi.