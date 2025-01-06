Je baterijo v zobni ščetki Sonicare mogoče zamenjati?

Če zobne ščetka Sonicare ne več mogoče vklopiti, z zamenjavo baterije težave verjetno ne boste odpravili. Tukaj lahko oddate elektronsko garancijsko zahtevo za pomoč pri prejemu nadomestne naprave ali stopite v stik z nami tukaj. Vse zobne ščetke Sonicare in zobne nitke imajo 2-letno garancijo.
Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstranite in jo oddate v recikliranje. Navodila za odstranitev baterije so na voljo na strani Priročniki in dokumentacija za vaš izdelek tukaj. Če ne želite razstavljati elektronike, priporočamo, da v lokalnem centru za recikliranje ali popravilo elektronike prosite za pomoč.
Priporočamo, da baterije ne zamenjate sami, ker se tako lahko poveča nevarnost nastanka požara in nastanejo druga varnostna tveganja.
Opomba: Če zobno ščetko odprete, garancija zanjo preneha veljati.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HX7408/02 , HX7110/01 , HX7110/02 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›