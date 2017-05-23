With StarQuant you get access to exciting applications for cardiology, which can help in the non-invasive assessment of myocardial tissue characteristics by providing you with comprehensive graphs and pixel-based, quantitative T2/R2 and T2*/R2* maps in a single breathhold scan helping you to make early decisions for therapy.
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