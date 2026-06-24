Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah
Če sesalnik Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah, v naslednjih vrsticah preberite, kaj lahko storite, da odpravite težavo.
Priporočamo vam, da za sesanje preprog s sesalnikom Philips SpeedPro (Max), še posebej takih z dolgimi vlakni, izberete najnižjo nastavitev (nastavitev 1).
Višje nastavitve so zelo zmogljive in pri njihovi uporabi lahko aparat premočno sesa preprogo, zato po njej ne more gladko drseti.
S sesalnikom Philips SpeedPro (Max) je običajno težje sesati preproge pod določenimi koti.
Če imate težave pri sesanju preproge v določeni smeri, spreminjajte smer, dokler ne najdete kota, ki omogoča najbolj gladko drsenje. Lahko tudi zmanjšate kot, pod katerim je cev, da bo nastavek gladko drsel po preprogi.
Ali s temi koraki niste odpravili težave? Stopite v stik z nami za nadaljnjo pomoč.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele:XC5141/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›