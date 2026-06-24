Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah

S sesalnikom Philips SpeedPro (Max) je običajno težje sesati preproge pod določenimi koti.



Če imate težave pri sesanju preproge v določeni smeri, spreminjajte smer, dokler ne najdete kota, ki omogoča najbolj gladko drsenje. Lahko tudi zmanjšate kot, pod katerim je cev, da bo nastavek gladko drsel po preprogi.



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