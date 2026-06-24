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Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah

Če sesalnik Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah, v naslednjih vrsticah preberite, kaj lahko storite, da odpravite težavo.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: XC5141/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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