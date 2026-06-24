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Sokovnik Philips ne deluje

Za nedelovanje sokovnika Philips je možnih več vzrokov. Ugotovite, kako vam lahko pomagamo.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HR1922/21 , HR1855/80 , HR1947/30 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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