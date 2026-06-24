Philipsova podpora
Sokovnik Philips ne deluje
Za nedelovanje sokovnika Philips je možnih več vzrokov. Ugotovite, kako vam lahko pomagamo.
Če sokovnik Philips ni pravilno priključen, ne bo deloval. Poskrbite, da bo pravilno priključen.
Če pokrov ni pravilno nameščen, sokovnik ne bo deloval, ker se varnostna funkcija ne more pravilno aktivirati. Poskrbite, da je pokrov pravilno nameščen.
Če blokirna ročica ni nameščena ali pravilno zaprta, sokovnik ne bo deloval, ker se varnostna funkcija ne more pravilno aktivirati. Poskrbite, da bo blokirna ročica pravilno zaprta.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: HR1922/21 , HR1855/80 , HR1947/30 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›