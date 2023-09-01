2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Do 15 ur avtonomije predvajanja
Kompaktno zlaganje
15-urna avtonomija predvajanja. 32 mm akustične zvočne enote iz neodima zagotavljajo čist zvok z udarnimi nizkimi toni. Popolno polnjenje traja dve do tri ure
Popolno polnjenje traja dve do tri ure.
32 mm akustične zvočne enote iz neodima zagotavljajo čist zvok z udarnimi nizkimi toni.
4.3
od 5
24
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kozhokar
01/09/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH202BK Бездротові навушники
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH202BK Бездротові навушники
misskrisa
07/09/2022
България
Preverjen kupec
Най-добрите слушалки
Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.
Prednosti
Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Безжични слушалки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Безжични слушалки
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakość, cena
Slabosti
brak
Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe