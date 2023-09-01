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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
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Epski seznami predvajanja. Najnovejši podcasti. Te brezžične naušesne slušalke nudijo čist zvok z udarnimi nizkimi toni. Naglavni trak je tako lahek, da ga skoraj ni mogoče čutiti, in ušesne školjke se plosko zložijo. Ponašajo se z 11-urno avtonomijo predvajanja. Dovolj za cel dan. Ali noč.
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  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Do 15 ur avtonomije predvajanja

  • Kompaktno zlaganje

15-urna avtonomija predvajanja. Dovolj za cel dan. Ali noč.

15-urna avtonomija predvajanja. 32 mm akustične zvočne enote iz neodima zagotavljajo čist zvok z udarnimi nizkimi toni. Popolno polnjenje traja dve do tri ure

2–3 ure polnjenja.

Popolno polnjenje traja dve do tri ure.

32 mm akustične zvočne enote iz neodima. Čist zvok. Udarni nizki toni.

32 mm akustične zvočne enote iz neodima zagotavljajo čist zvok z udarnimi nizkimi toni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

24

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/09/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH202BK Бездротові навушники

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH202BK Бездротові навушники

07/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Най-добрите слушалки

Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.

Prednosti

Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Безжични слушалки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Безжични слушалки

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakość, cena

Slabosti

brak

Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Ta ocena je bila podana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

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