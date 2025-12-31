Za vsak trenutek. Za vsak dan.

Te osupljivo tanke brezžične slušalke izboljšujejo vašo osredotočenost. Ne glede na to, kje jih uporabljate, aktivno odpravljanje šumov vas bo potopilo v glasbo, ki vam je pri srcu. Večopravilnost je zagotovljena, slušalke lahko imajo sočasno vzpostavljeno povezavo s kar dvema napravama.