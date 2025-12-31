2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
TAH6506BK/00
Aktivno odpravljanje šumov
Osupljivo tanke in lahke
Povezovanje z več napravami
Želite zmanjšati neželene okoliške šume medtem, ko ste na poti? Notranji mikrofoni v blazinicah teh brezžičnih čezušesnih slušalkah filtrirajo vse moteče šume motorja, ki jih ne želite slišati. Prepustite se svoji glasbi.
Ovalne blazinice in tanek okvir izražajo značilen slog. Obe strani slušalk se odlično prilegata in s tem pasivno zmanjšujeta okoliške šume. 32 mm akustične enote zagotavljajo globoke nizke tone in jasen, podroben zvok.
Poenostavite si delovni dan. Te brezžične slušalke so lahko sočasno povezane s kar dvema napravama Bluetooth, med katerima lahko tudi preklapljate. Tako lahko poslušate glasbo iz prenosnega računalnika in sočasno sprejemate telefonske klice.
Ocene
Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.