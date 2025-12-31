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  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.
  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.
  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.
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  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.
  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.
  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.
  • Za vsak trenutek. Za vsak dan.

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TAH6506BK/00

Za vsak trenutek. Za vsak dan.
Te osupljivo tanke brezžične slušalke izboljšujejo vašo osredotočenost. Ne glede na to, kje jih uporabljate, aktivno odpravljanje šumov vas bo potopilo v glasbo, ki vam je pri srcu. Večopravilnost je zagotovljena, slušalke lahko imajo sočasno vzpostavljeno povezavo s kar dvema napravama.
Poglej vse prednosti

Za vsak trenutek. Za vsak dan.

  • Aktivno odpravljanje šumov

  • Osupljivo tanke in lahke

  • Povezovanje z več napravami

Osredotočite se na svojo glasbo. Aktivno odpravljanje šumov.

Osredotočite se na svojo glasbo. Aktivno odpravljanje šumov.

Želite zmanjšati neželene okoliške šume medtem, ko ste na poti? Notranji mikrofoni v blazinicah teh brezžičnih čezušesnih slušalkah filtrirajo vse moteče šume motorja, ki jih ne želite slišati. Prepustite se svoji glasbi.

Tanka čezušesna zasnova. Prepoznaven videz.

Ovalne blazinice in tanek okvir izražajo značilen slog. Obe strani slušalk se odlično prilegata in s tem pasivno zmanjšujeta okoliške šume. 32 mm akustične enote zagotavljajo globoke nizke tone in jasen, podroben zvok.

Povezovanje z več napravami Bluetooth. Za učinkovito delo.

Povezovanje z več napravami Bluetooth. Za učinkovito delo.

Poenostavite si delovni dan. Te brezžične slušalke so lahko sočasno povezane s kar dvema napravama Bluetooth, med katerima lahko tudi preklapljate. Tako lahko poslušate glasbo iz prenosnega računalnika in sočasno sprejemate telefonske klice.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.