2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
12,2 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Ušesna
To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Elegantne in kompaktne slušalke imajo zmogljive 12,2 mm zvočne enote zvočnikov, ki prinašajo mogočne nizke tone.
Ergonomska zasnova z ovalnimi in ukrivljenimi cevmi za udobno in naravno prileganje. Poslušajte glasbo več ur in uživajte v popolnem udobju.
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj lahko predvajate ali zaustavite skladbo in sprejmete klic le s preprostim pritiskom gumba.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHE4305WT Навушники з мікрофоном