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SHB4805RG/00
Izjemna lahkost. Izjemen zvok.
Odkrijte breztežno svobodo brez kablov, ki bi vas ovirali. Philipsove brezžične slušalke Flite Everlite združujejo stil in vsakdanjo preprostost. Kompaktne in izjemno lahke z jasnim zvokom ves dan.
32 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del
Čezušesne
Mehke ušesne blazinice
Plosko zložljive
12 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno predvajanje glasbe.
Pametno napravo prek povezave Bluetooth enostavno združite s slušalkami in uživajte v kristalno jasni glasbi in telefonskih klicih – brez neprijetnih kablov.
Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. S samo petimi minutami polnjenja lahko uživate v eni uri predvajanja.
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