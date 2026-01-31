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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

SHB4805RG/00

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

Odkrijte breztežno svobodo brez kablov, ki bi vas ovirali. Philipsove brezžične slušalke Flite Everlite združujejo stil in vsakdanjo preprostost. Kompaktne in izjemno lahke z jasnim zvokom ves dan.

Poglej vse prednosti

Slušalke, ki kljubujejo težnosti

Izjemna lahkost. Izjemen zvok.

  • 32 mm aku. en./aku. nepr. hrb. del

  • Čezušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Plosko zložljive

Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 12 ur predvajanja

Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 12 ur predvajanja

12 ur zagotavlja dovolj energije za celodnevno predvajanje glasbe.

Podpora za Bluetooth 4.1 in HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podpora za Bluetooth 4.1 in HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Pametno napravo prek povezave Bluetooth enostavno združite s slušalkami in uživajte v kristalno jasni glasbi in telefonskih klicih – brez neprijetnih kablov.

Tehnologija petminutnega hitrega polnjenja

Tehnologija petminutnega hitrega polnjenja

Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. S samo petimi minutami polnjenja lahko uživate v eni uri predvajanja.

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