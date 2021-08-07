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  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71
  • SH70 je nadomestil model SH71

Izdelek ni več na voljo

Brivna enota

SH70/70

3.4
| (24) Ocene
SH70 je nadomestil model SH71
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100-odstotno zmogljivost. Združljivo z brivniki serije 7000 in SensoTouch 3D.
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Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

SH70 je nadomestil model SH71

  • Umaknjeno iz prodaje

  • Namesto tega kupite SH71

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

Najpreprostejši način za optimalno uporabo brivnika

S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z novim formatom lahko nove brivne glave namestite v samo dveh korakih, omogoča pa tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje vsakodnevnega britja.

Opomnik za zamenjavo

Opomnik za zamenjavo

1. Snemite brivno glavo. 2. Zamenjajte brivno glavo z novo. 3. Brivnik ponastavite tako, da za več kot 5 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Brivne glave zamenjajte v le dveh korakih

Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.4

od 5

24

Ocene

07/08/2021

Srbija

Srbija

Ovo je sjajan proizvod.

Koristim ovu mašinici već duži period i pokazala se sjajna. Sve pohvale. Usput da napomenem da imam jako oštru bradu i da je ova mašinica puno bolja od ostalih.

Prednosti

Može da se kvasi bez problema. Odlično brije.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH70/50 Glave za brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH70/50 Glave za brijanje

11/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výáborný produkt

Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH70/50 Holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH70/50 Holicí hlavy

26/12/2020

Magyarország

Magyarország

A terméket jószívvel ajánlom

A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.

Prednosti

Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő

Slabosti

Eddig nincs rá példa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH70/70 Borotvaegység

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH70/70 Borotvaegység

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom