2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
SH70/70
Umaknjeno iz prodaje
Namesto tega kupite SH71
S posodobljeno rešitvijo vzdrževanje vašega Philipsovega brivnika še nikoli ni bilo lažje. Z novim formatom lahko nove brivne glave namestite v samo dveh korakih, omogoča pa tudi temeljito čiščenje brivnika in optimiranje vsakodnevnega britja.
1. Snemite brivno glavo. 2. Zamenjajte brivno glavo z novo. 3. Brivnik ponastavite tako, da za več kot 5 sekund pridržite gumb za vklop/izklop.
Najnovejši brivniki Philips imajo vgrajen opomnik za zamenjavo v obliki simbola brivne enote. Ko simbol zasveti, morate zamenjati brivne glave.
3.4
od 5
24
Ocene
Kako_099
07/08/2021
Srbija
Ovo je sjajan proizvod.
Koristim ovu mašinici već duži period i pokazala se sjajna. Sve pohvale. Usput da napomenem da imam jako oštru bradu i da je ova mašinica puno bolja od ostalih.
Prednosti
Može da se kvasi bez problema. Odlično brije.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH70/50 Glave za brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH70/50 Glave za brijanje
pepe64
11/01/2018
Česká republika
Výáborný produkt
Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH70/50 Holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH70/50 Holicí hlavy
Bayern11
26/12/2020
Magyarország
A terméket jószívvel ajánlom
A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.
Prednosti
Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő
Slabosti
Eddig nincs rá példa.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH70/70 Borotvaegység
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH70/70 Borotvaegység
V primerjavi s predhodnim Philipsovim modelom